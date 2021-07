Ignazio del Volo, la nuova fiamma è Ana Paula Guedes (Di lunedì 26 luglio 2021) La vita privata del cantante Ignazio Boschetto del trio musicale Il Volo, la nuova fiamma è Ana Paula Guedes: cosa sapere. (Instagram)Ha smentito il flirt con la showgirl Roberta Morise e a quanto pare avrebbe una nuova fiamma Ignazio Boschetto, uno dei tre componenti del gruppo musicale di pop lirico, Il Volo. Il cantante ha fatto le dovute presentazioni al pubblico, a quanto pare. Starebbe con Ana Paula Guedes, una ballerina professionista brasiliana facente parte da diverse edizioni di ... Leggi su ck12 (Di lunedì 26 luglio 2021) La vita privata del cantanteBoschetto del trio musicale Il, laè Ana: cosa sapere. (Instagram)Ha smentito il flirt con la showgirl Roberta Morise e a quanto pare avrebbe unaBoschetto, uno dei tre componenti del gruppo musicale di pop lirico, Il. Il cantante ha fatto le dovute presentazioni al pubblico, a quanto pare. Starebbe con Ana, una ballerina professionista brasiliana facente parte da diverse edizioni di ...

