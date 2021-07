I Misteri di Brokenwood avrà un’ottava stagione?

Advertising

OptiMagazine

Giunge al termine Idi7 su Giallo, con l'ultimo episodio in onda domenica 25 luglio in prima visione per l'Italia. La serie poliziesca neozelandese, creata da Timothy Balme e ambientata nell'...Dopo una pausa riparte Idi7 su Giallo, con l'episodio 5 in onda il 18 luglio in prima visione e in prima serata: si tratta del penultimo appuntamento con questa stagione della serie. In onda sul canale 38 ...Giunge al termine I Misteri di Brokenwood 7 su Giallo, con l'ultimo episodio in onda domenica 25 luglio in prima ...I Misteri di Brokenwood trama puntata in onda stasera su Giallo domenica 25 luglio 2021. Dove in streaming online puntata ieri, replica.