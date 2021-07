I dati sul coronavirus in Italia di domenica 25 luglio (Di domenica 25 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 4.743 casi positivi da coronavirus e 7 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 1.570 (58 in più di ieri), di cui 178 nei reparti di terapia intensiva (6 Leggi su ilpost (Di domenica 25 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 4.743 casi positivi dae 7 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 1.570 (58 in più di ieri), di cui 178 nei reparti di terapia intensiva (6

I mercati attendono la Fed, in arrivo i dati sul Pil Agenzia ANSA Covid Italia, i contagi nelle Regioni Covid Italia, il bollettino di oggi 25 luglio 2021. 4.743 contagiati e 7 morti. Sono 1.001 guariti, +6 terapie intensive | +52 ricoveri. 176.653 tamponi. Tasso ...

