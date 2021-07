Hugo Millan perde la vita a 15 anni: le immagini del terribile incidente in pista – VIDEO (Di domenica 25 luglio 2021) Non aveva nemmeno 15 anni Hugo Millán, giovanissimo pilota spagnolo del Campionato Europeo Velocità. Nato a Huelva, nel sud ovest della Spagna, il 13 novembre 2006, competeva per la scuola Cuna de Campeones. Ed in occasione della Gara 1 della European Talent Cup presso il circuito di Aragon il giovanissimo Hugo ha perso la vita. A 13 giri dalla fine della gara, il giovane era caduto, senza riportare conseguenze. Nel tentativo di uscire dalla pista – dove si trovavano a passare gli altri motociclisti – è stato investito dal pilota polacco Milan Leon Pawelec, che non ha potuto fare niente ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 25 luglio 2021) Non aveva nemmeno 15Millán, giovanissimo pilota spagnolo del Campionato Europeo Velocità. Nato a Huelva, nel sud ovest della Spagna, il 13 novembre 2006, competeva per la scuola Cuna de Campeones. Ed in occasione della Gara 1 della European Talent Cup presso il circuito di Aragon il giovanissimoha perso la. A 13 giri dalla fine della gara, il giovane era caduto, senza riportare conseguenze. Nel tentativo di uscire dalla– dove si trovavano a passare gli altri motociclisti – è stato investito dal pilota polacco Milan Leon Pawelec, che non ha potuto fare niente ...

