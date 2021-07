Advertising

SkySportMotoGP : Hugo Millan è morto: fatale l'incidente ad Aragon nella European Talent Cup #SkyMotori - fanpage : Il baby pilota Hugo Millan è morto a solu 14 anni dopo un terribile incidente in pista - lacittanews : Il pilota 14enne non ce l'ha fatta dopo un terribile incidente sul circuito di Aragon, nella gara della European Ta… - underoostom : sono sconvolta dalla morte di Hugo Millán, aveva solo 14 anni ed è morto a causa di un altro pilota che lo ha inves… - francang1950 : Hugo Millan è morto: il motociclista 14enne è stato investito in gara da un altro pilota -

Ultime Notizie dalla rete : Hugo Millan

Tragedia al Cev di Aragónev.Millán, talentuoso pilota spagnolo di 14 anni, è morto in seguito a uno spaventoso incidente ...è caduto a 13 giri dal traguardo. Mentre cercava di uscire di ...La corsa è stata immediatamente fermata per soccorrere, che è stato assistito dal personale medico di pista e trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale di Saragozza. Purtroppo, non c'è ...Drammatico incidente sulla pista di Aragon, in Spagna: Hugo Millan è morto. Il motociclista 14enne spagnolo è stato investito in gara da un altro pilota: dopo essere caduto, nel tentativo di uscire ...Roma, 27 luglio 2021 - Tragedia al MotorLand Aragon dove, durante una gara valida per la European Talent Cup, è morto Hugo Millan, pilota di 14 anni. Mancavano 13 giri dalla fine del Gp di Aragon, qua ...