Highlights Tokyo 2020, nuoto batterie domenica 25 luglio: delusione Pilato, 4×100 sl azzurra da sogno (VIDEO) (Di domenica 25 luglio 2021) Il VIDEO con gli Highlights dei momenti più significativi nel corso delle batterie di domenica 25 luglio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Tra le note liete e quelle meno liete per i colori azzurri, la delusione più grossa e inaspettata è quella legata alla clamorosa eliminazione in batteria di Benedetta Pilato, ma c’è anche la splendida qualificazione al primo posto con record italiano della staffetta 4×100 stile libero maschile. Di seguito le immagini salienti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Ilcon glidei momenti più significativi nel corso delledi25alle Olimpiadi di. Tra le note liete e quelle meno liete per i colori azzurri, lapiù grossa e inaspettata è quella legata alla clamorosa eliminazione in batteria di Benedetta, ma c’è anche la splendida qualificazione al primo posto con record italiano della staffettastile libero maschile. Di seguito le immagini salienti. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : UN ESORDIO DA BRIVIDI!?????? Se vi siete persi l’incredibile vittoria in rimonta dell’Italia, ecco gli highlights ??… - cmarchionne81 : RT @Eurosport_IT: L'ITALIA SPAZZA VIA IL ROC ?????? #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #Volleyball Rivivi le emozioni dell'es… - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: L'ITALIA SPAZZA VIA IL ROC ?????? #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #Volleyball Rivivi le emozioni dell'es… - sportface2016 : #giochiolimpici #Tokyo2020, #judo: gli highlights della finale per il bronzo categoria 52kg vinta da Odette… - SpazioCiclismo : Gli highlights dell'emozionante corsa femminile #CyclingRoad #Tokyo2020 #Olympics -