Highlights nuoto 400 stile libero Tokyo 2020 | storico Hafnaoui | Detti sesto VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 25 luglio 2021) Ilcon glidella finale dei 400dialle Olimpiadi di. Una gara che ha visto trionfare il tunisino Ahmed, per una storica medaglia d’oro. A completare il podio, l’australiano Jack Mcloughlin e lo statunitense Kieran Smith. Niente da fare, invece, per Gabriele, che paga un avvio di gara non brillante, rendendo vano il tentativo di rimonta finale:posto per l’Azzurro, che quindi non riesce a replicare il bronzo ottenuto a Rio 2016. Ecco quindi il ...