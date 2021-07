Guenda Goria contro Maria Teresa Ruta, lo sfogo sulla madre: “Sei pesante, pensi solo a te stessa” (Di domenica 25 luglio 2021) Guenda Goria contro Maria Teresa Ruta: l’ex gieffina – che è stata protagonista nella Casa del Grande Fratello Vip insieme alla madre – ha deciso di parlare a cuore aperto di una situazione che le starebbe ormai stretta. E tutto ruota attorno alla storia d’amore con Mirko Gancitano, da qualche tempo fidanzato con la figlia della conduttrice e di Amedeo Goria. Guenda Goria, lettera a Maria Teresa Ruta: “Sei pesante, pensi ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 25 luglio 2021): l’ex gieffina – che è stata protagonista nella Casa del Grande Fratello Vip insieme alla– ha deciso di parlare a cuore aperto di una situazione che le starebbe ormai stretta. E tutto ruota attorno alla storia d’amore con Mirko Gancitano, da qualche tempo fidanzato con la figlia della conduttrice e di Amedeo, lettera a: “Sei...

Advertising

andreastoolbox : Guenda Goria a Maria Teresa Ruta: Perché non incontri il mio fidanzato? Pensi solo a te stessa… - zazoomblog : Maria Teresa Ruta la figlia Guenda Goria l’attacca “tu sfuggi …” - #Maria #Teresa #figlia #Guenda #Goria - GiuseppeporroIt : GF VIP, Guenda Goria amareggiata per via di sua madre Maria Teresa Ruta: ecco il motivo #gfvip #guendagoria… - infoitcultura : Guenda Goria furiosa: Maria Teresa Ruta non vuole conoscere il fidanzato - infoitcultura : Maria Teresa Ruta non vuole conoscere il fidanzato di Guenda Goria -