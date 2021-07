Green pass, pronta la stretta per il rientro dalle vacanze: entro agosto l’obbligo su aerei, treni e navi (Di domenica 25 luglio 2021) Da fine agosto il Green pass dovrebbe essere necessario anche per i viaggi a lunga percorrenza, su treni, aerei e navi. L’ipotesi che sta valutando il governo è quella di introdurre l’obbligo di certificazione – dai 12 anni in su – entro gli ultimi giorni di agosto, per giocare d’anticipo in vista di settembre e della ripresa di varie attività. Una su tutte la scuola. Già la settimana prossima l’esecutivo dovrebbe trovare la data di entrata in vigore del Green pass obbligatorio per treni, ... Leggi su open.online (Di domenica 25 luglio 2021) Da fineildovrebbe essere necessario anche per i viaggi a lunga percorrenza, su. L’ipotesi che sta valutando il governo è quella di introdurredi certificazione – dai 12 anni in su –gli ultimi giorni di, per giocare d’anticipo in vista di settembre e della ripresa di varie attività. Una su tutte la scuola. Già la settimana prossima l’esecutivo dovrebbe trovare la data di entrata in vigore delobbligatorio per, ...

