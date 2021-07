Green Pass obbligatorio su aerei, navi e treni: gli scenari da fine agosto (Di domenica 25 luglio 2021) Chi si mette in viaggio adesso rischia di dover fare i conti, al rientro, con l'introduzione del Green Pass anche sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza: navi, aerei e treni. L'ipotesi, al vaglio ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 25 luglio 2021) Chi si mette in viaggio adesso rischia di dover fare i conti, al rientro, con l'introduzione delanche sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza:. L'ipotesi, al vaglio ...

Advertising

VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - VittorioSgarbi : Il Green Pass è una fascistata arcaica. @stampasgarbi - MatteoBandit2 : RT @Pepe_Martinez_8: I no vax gettano la maschera: 'noi siamo ricchi, possiamo permetterci ville con giardino e di conseguenza coi lockdown… - AneAntone : RT @pbecchi: La polizia che manifesta contro il green pass è un segnale forte, molto forte. -