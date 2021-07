Green Pass: le attività che si possono svolgere solo con le certificazioni verdi Covid - La GUIDA (Di domenica 25 luglio 2021) certificazioni verdi Covid - 19 (Green Pass) Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di: 1. certificazioni verdi Covid - 19 (Green Pass), comprovanti l'inoculamento almeno ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 25 luglio 2021)- 19 () Sarà possibilealcunese si è in possesso di: 1.- 19 (), comprovanti l'inoculamento almeno ...

VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - VittorioSgarbi : Il Green Pass è una fascistata arcaica. @stampasgarbi - BrogliaCristin1 : RT @pbecchi: Proteste spontanee oggi a Genova contro il green pass. Non è una questione di novax o di provax. È una questione di libertà! h… - sirmacs : RT @mrk4m1: 1/ Ora vi spiego perché il Green Pass è una misura che non ha nulla a che vedere con la scienza, e che nel corso degli ultimi m… -