Green Pass, entro fine agosto obbligo anche per treni, navi e aerei: le misure al vaglio del Governo (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo le nuove regole sul vaccino annunciate da Mario Draghi giovedì 22 luglio, il Governo pensa alle prossime misure per evitare un ulteriore aumento dei contagi a settembre. Il programma che l’esecutivo sta mettendo a punto – di cui dà notizia oggi il Corriere della Sera – ha l’obiettivo di scongiurare una crescita della curva epidemiologica simile a quella che si verificò nel 2020, al rientro dalle vacanze, quando la seconda ondata travolse prematuramente l’Italia da poco uscita dal primo lockdown. Una delle soluzioni a cui lavora l’esecutivo riguarda l’obbligo di esibire il Green Pass ... Leggi su tpi (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo le nuove regole sul vaccino annunciate da Mario Draghi giovedì 22 luglio, ilpensa alle prossimeper evitare un ulteriore aumento dei contagi a settembre. Il programma che l’esecutivo sta mettendo a punto – di cui dà notizia oggi il Corriere della Sera – ha l’obiettivo di scongiurare una crescita della curva epidemiologica simile a quella che si verificò nel 2020, al ridalle vacanze, quando la seconda ondata travolse prematuramente l’Italia da poco uscita dal primo lockdown. Una delle soluzioni a cui lavora l’esecutivo riguarda l’di esibire il...

VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - VittorioSgarbi : Il Green Pass è una fascistata arcaica. @stampasgarbi - borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - TAL77SVAD : RT @rej_panta: No green pass, basta dittatura sanitaria'. È rivolta contro Mario Draghi e i virologi - stefano_flare : RT @BarbascuraX: La destra che marcia contro la dittatura sanitaria del temibile green pass è il pezzo di satira più incredibile scritto da… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Green Pass obbligatorio, con boom di prenotazioni rischio penuria vaccini Con il boom di prenotazioni per le prime dosi di vaccino anti - coronavirus che ha seguito l' obbligo di Green Pass per certi eventi ed attività dell'ultimo Decreto Covid, si rischia di andare incontro a una carenza di dosi . Perché si va incontro a una carenza di dosi dopo l'annuncio di Draghi sul Green ...

Burioni - Codacons: 'No vax chiusi in casa come sorci', parte l'esposto In un tweet di ieri Burioni scrive, riferendosi all'estensione del green pass a partire da agosto: 'Propongo una colletta per pagare ai novax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto saranno ...

Coronavirus ultime notizie. Green pass in azienda, per Bonomi «un’intesa è possibile» Il Sole 24 ORE Da Parigi ad Atene, scontri durante le proteste anti-pass Tafferugli nella capitale francese, dove i dimostranti hanno eretto barricate e lanciato proiettili di gomma contro gli agenti ...

Green Pass, entro fine agosto obbligo anche per treni, navi e aerei: le misure al vaglio del Governo Una delle soluzioni a cui lavora l’esecutivo riguarda l’obbligo di esibire il green pass anche per viaggiare su navi, treni e aerei. Bisogna ancora stabilire la data di entrata in vigore della misura, ...

