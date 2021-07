Green pass, Draghi inciampa sulla politica della paura (Di domenica 25 luglio 2021) È inutile, o malafede, girarci attorno: ad un “liberale”, e uso il termine con tutte le accortezze del caso, e nel senso più ampio possibile, l’idea del Green pass istintivamente non piace, genera disagio e fastidio. Però non ci si può fermare qui. Bisogna necessariamente portare al concetto, cioè argomentare razionalmente, quella che a tutta prima è solo una sensazione. Ci sono tanti modi per farlo ovviamente, ed esclusa la genìa dei no vax e complottisti vari, che è molto ristretta e va tollerata perché una quota di follia contenuta e messa in condizione di non nuocere agli altri fa sempre bene alla società; esclusi costoro, dicevo, le argomentazione che ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 25 luglio 2021) È inutile, o malafede, girarci attorno: ad un “liberale”, e uso il termine con tutte le accortezze del caso, e nel senso più ampio possibile, l’idea delistintivamente non piace, genera disagio e fastidio. Però non ci si può fermare qui. Bisogna necessariamente portare al concetto, cioè argomentare razionalmente, quella che a tutta prima è solo una sensazione. Ci sono tanti modi per farlo ovviamente, ed esclusa la genìa dei no vax e complottisti vari, che è molto ristretta e va tollerata perché una quota di follia contenuta e messa in condizione di non nuocere agli altri fa sempre bene alla società; esclusi costoro, dicevo, le argomentazione che ...

VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - VittorioSgarbi : Il Green Pass è una fascistata arcaica. @stampasgarbi - gigliolaPerego : @_Facezia_ @stanzaselvaggia Non ha cambiato idea la Meloni, lei era favorevole al Green pass per andare da una nazi… - disicaterina : RT @OrtigiaP: ECCO PERCHE IL #GREENPASS E' INUTILE E DISCRIMINATORIO. 'io, vaccinata, positiva al Covid e libera di girare con tanto di Gre… -