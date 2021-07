Green pass, corsa al vaccino tra i giovani: prenotazioni raddoppiate in tutta Italia (Di domenica 25 luglio 2021) Prosegue la campagna di vaccinazione e dopo l’annuncio del premier Draghi sul Green pass è corsa al vaccino. Nelle ultime 48 ore, tra venerdì e sabato, in tutta Italia c’è stata un’accelerata per la fascia degli under 30. Nella fascia d’età 12-19 anni, nell’ultima settimana, si sono registrate 282mila somministrazioni in più. In quella 20-29 anni, L'articolo TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 25 luglio 2021) Prosegue la campagna di vaccinazione e dopo l’annuncio del premier Draghi sulal. Nelle ultime 48 ore, tra venerdì e sabato, inc’è stata un’accelerata per la fascia degli under 30. Nella fascia d’età 12-19 anni, nell’ultima settimana, si sono registrate 282mila somministrazioni in più. In quella 20-29 anni, L'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'

Advertising

VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - VittorioSgarbi : Il Green Pass è una fascistata arcaica. @stampasgarbi - Dadazyb : RT @69Massy: @barbarab1974 La 23enne che ha ricevuto 6 dosi di vaccino per sbaglio: 'Non mi danno il Green Pass' - emilio05714955 : RT @domecaruso71: Proteste contro il green pass. Pensate alla perdita di fatturato di bar e ristoranti. Le palestre dovranno restituire gli… -