Green Pass, Brusaferro (Cts) sui trasporti: “Nasce per garantire la possibilità di muoversi” (Di domenica 25 luglio 2021) Il Green Pass «garantisce spazi di libertà. Utilizzarlo e promuoverlo ci fa sentire più sicuri , questo è lo spirito con cui va interpretato. Va spinto per favorire la possibilità di mantenere aperte... Leggi su feedpress.me (Di domenica 25 luglio 2021) Il«garantisce spazi di libertà. Utilizzarlo e promuoverlo ci fa sentire più sicuri , questo è lo spirito con cui va interpretato. Va spinto per favorire ladi mantenere aperte...

