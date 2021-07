Green pass, assalto alle farmacie di Roma: «Stampiamo oltre 100 certificati al giorno. Non siamo copisterie» (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo l’annuncio di Mario Draghi sul Green pass obbligatorio, da Nord a Sud si è registrato un boom di prenotazioni al vaccino. Un effetto sperato, ma che sta dando qualche problema alle farmacie sul fronte organizzativo: «Ormai Stampiamo Green pass all’impazzata. Alcune persone vengono con tessere sanitarie di tutta la famiglia e chiedono anche più copie. Ci siamo ridotti a copisteria, pur non essendolo». È la denuncia di Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma Roma. «Secondo me c’è un grosso problema», ha detto Cicconetti, «un conto ... Leggi su open.online (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo l’annuncio di Mario Draghi sulobbligatorio, da Nord a Sud si è registrato un boom di prenotazioni al vaccino. Un effetto sperato, ma che sta dando qualche problemasul fronte organizzativo: «Ormaiall’impazzata. Alcune persone vengono con tessere sanitarie di tutta la famiglia e chiedono anche più copie. Ciridotti a copisteria, pur non essendolo». È la denuncia di Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma. «Secondo me c’è un grosso problema», ha detto Cicconetti, «un conto ...

