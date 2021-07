GRAND HOTEL | NUOVI INTRIGHI E PASSIONI NELLA SERIE IN COSTUME DI CANALE 5

(Di domenica 25 luglio 2021) Domenica 25 luglio, in prima serata su5, nuovo appuntamento con “”, period-drama ambientato in undeluxe di inizio secolo, dove la storia unisce commedia a mistero.Acclamata dal pubblico e dalla critica, laha ottenuto une successo internazionale, attraversando i confini spagnoli con vari adattamenti e riproposizioni in oltre 30 Paesi e, tra questi, Francia, Iran, Turchia, Uruguay e Regno Unito. Prodotto dalla spagnola Bambú Producciones, il titolo ha all’attivo tre stagioni e vanta un cast di ...

Dopo il secondo ed il terzo episodio della seconda stagione di- Intrighi e Passioni , andati in onda domenica 18 luglio , stasera domenica 25 luglio, alle 21.20 su Canale 5 , verranno trasmessi il quarto ed il quinto episodio del secondo capitolo ...IT 20.40 PAPERISSIMA SPRINT Varietà 21.20- INTRIGHI E PASSIONI Telefilm I3 Tv (2§ st., ep. 4 e 5) con Yon Conzàlez "Ritorno al passato" - "Cecilia" Julio, sospettato di essere un ...Grand Hotel - Intrighi e passioni: anticipazioni (trama e cast) della settima puntata, in onda su Canale 5 stasera, domenica 25 luglio 2021 ...Amedeo Benigno e’ stato confermato segretario della Fit Cisl siciliana dal nono congresso regionale del sindacato trasporti tenutosi al Grand Hotel delle Terme di Termini Imerese. La soluzione in temp ...