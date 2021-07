Grand Hotel: anticipazioni prossima puntata di domenica 1 agosto 2021 (Di domenica 25 luglio 2021) Grand Hotel puntata dopo puntata, scopriamo cosa accade a Grand Hotel – Intrighi e Passioni, drama iberico della prima serata di Canale 5. S2×06: Agatha (Carolina Lapausa), una giovane scrittrice di romanzi gialli, soggiornerà al Gran Hotel con Lady (Asunción Balaguer). La ragazza cercherà l’ispirazione per il suo prossimo romanzo. Alfredo sembra aver raggiunto il suo scopo, essere direttore del Gran Hotel. Ma la sua gioia è di breve durata. Nel momento in cui fa il suo primo discorso da direttore, la stampa rende pubblica la miseria della sua ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 25 luglio 2021)dopo, scopriamo cosa accade a– Intrighi e Passioni, drama iberico della prima serata di Canale 5. S2×06: Agatha (Carolina Lapausa), una giovane scrittrice di romanzi gialli, soggiornerà al Grancon Lady (Asunción Balaguer). La ragazza cercherà l’ispirazione per il suo prossimo romanzo. Alfredo sembra aver raggiunto il suo scopo, essere direttore del Gran. Ma la sua gioia è di breve durata. Nel momento in cui fa il suo primo discorso da direttore, la stampa rende pubblica la miseria della sua ...

MediasetPlay : Oggi, in prima serata su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity andrà in onda Grand Hotel - Intrighi e passio… - QuiMediaset_it : Stasera su #Canale5 un nuovo appuntamento con #GrandHotel - __goodasgold : finalmente sono riuscita a recuperare la prima stagione di Grand Hotel, adesso mi metterò in pari con la programmazione di Mediaset - LDeSantis2 : @rollingfrnkiero intrippata mia madre, grand hotel vojo darmi una palata in testa - APmagazineit : Nuovo appuntamento con Grand Hotel. #GrandHotel #Canale5 -