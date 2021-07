Grand Hotel: anticipazioni prossima puntata di domenica 1 agosto 2021 (Di domenica 25 luglio 2021) Grand Hotel puntata dopo puntata, scopriamo cosa accade a Grand Hotel – Intrighi e Passioni, drama iberico della prima serata di Canale 5. S2×06: Agatha (Carolina Lapausa), una giovane scrittrice di romanzi gialli, soggiornerà al Gran Hotel con Lady (Asunción Balaguer). La ragazza cercherà l’ispirazione per il suo prossimo romanzo. Alfredo sembra aver raggiunto il suo scopo, essere direttore del Gran Hotel. Ma la sua gioia è di breve durata. Nel momento in cui fa il suo primo discorso da direttore, la stampa rende pubblica la miseria della sua ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 25 luglio 2021)dopo, scopriamo cosa accade a– Intrighi e Passioni, drama iberico della prima serata di Canale 5. S2×06: Agatha (Carolina Lapausa), una giovane scrittrice di romanzi gialli, soggiornerà al Grancon Lady (Asunción Balaguer). La ragazza cercherà l’ispirazione per il suo prossimo romanzo. Alfredo sembra aver raggiunto il suo scopo, essere direttore del Gran. Ma la sua gioia è di breve durata. Nel momento in cui fa il suo primo discorso da direttore, la stampa rende pubblica la miseria della sua ...

tvzoomitalia : #Ascoltitv 25 luglio 2021: 'Metti la nonna in freezer' stacca la serie di Canale5. 'Metti la nonna in freezer” 15,9… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 25 luglio 2021: 'Metti la nonna in freezer' stacca la serie di Canale5. 'Metti la nonna in freezer” 15,9… - MondoTV241 : Ascolti TV di domenica 25 luglio 2021: Rai1 si rialza con Metti la Nonna, Grand Hotel si difende, in ripresa le Oli… - andreapalazzo2 : RT @bubinoblog: GRAND HOTEL: NUOVI INTRIGHI E PASSIONI NELLA SERIE IN COSTUME DI CANALE 5 - andreapalazzo2 : RT @MediasetPlay: Rivedi in streaming su Mediaset Infinity gli episodi di 'Grand Hotel - Intrighi e passioni' -