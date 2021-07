Grand Hotel anticipazioni: Alicia cerca ancora la verità sulla morte di suo padre (Di domenica 25 luglio 2021) Una nuova puntata di Grand Hotel ci aspetta domenica prossima su Canale 5. Siamo giunti alla seconda stagione, precisamente domenica 1 agosto 2021 vedremo su Canale 5 il sesto e il settimo episodio di Grand Hotel 2. Siamo ormai al giro di boa, si avvicina infatti il gran finale. Scopriremo la verità sulla morte del padre di Alicia? Lei e Julio scopriranno chi è davvero Andres e per quale motivo Cristina è stata uccisa? Nel primo episodio dal titolo L’anniversario vedremo tra le altre cose, anche l’arrivo di una giovane scrittrice. Si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 25 luglio 2021) Una nuova puntata dici aspetta domenica prossima su Canale 5. Siamo giunti alla seconda stagione, precisamente domenica 1 agosto 2021 vedremo su Canale 5 il sesto e il settimo episodio di2. Siamo ormai al giro di boa, si avvicina infatti il gran finale. Scopriremo ladeldi? Lei e Julio scopriranno chi è davvero Andres e per quale motivo Cristina è stata uccisa? Nel primo episodio dal titolo L’anniversario vedremo tra le altre cose, anche l’arrivo di una giovane scrittrice. Si ...

