Golf | Minjee Lee rimonta e si prende l’Evian Championship 2021 al playoff Battuta la coreana Jeongeun Lee

(Di domenica 25 luglio 2021) A Évian-les-Bains si è appena concluso, ultimo major della stagione femminile del. A trionfare, per la prima volta in carriera in un torneo di questo livello, è stata a sorpresa l’australianaLee, capace di recuperare ben 7 colpi in giornata allaLee e poi batterla alla prima buca del. L’oceanica ha infatti girato proprio in -7 e raggiunto il -18 complessivo che era già lo score di partenza dell’asiatica, la quale ha tuttavia pasticciato parecchio nel corso della prima parte della giornata ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Golf Minjee

OA Sport

Henderson (CAN) 8 (8) Yuka Saso (PHI) 9 (9) Lexi Thompson (USA) 10 (10) Lydia Ko (NZL) 11 (11) Nasa Hataoka (JPN) 12 (12) Patty Tavatanakit (THA) 13 (13) Jessica Korda (USA) 14 (14)Lee (AUS) ...Il 22enne di Perth, fratello diLee , conquista così il suo secondo successo sull'Eurotour dopo aver vinto l'ISPS Handa Vic Open nel 2020. Questa, però, è la prima vittoria in un torneo delle ...A Évian-les-Bains si è appena concluso l'Evian Championship 2021, ultimo major della stagione femminile del golf. A trionfare, per la prima volta in carriera in un torneo di questo livello, è stata a ...Terzo round concluso in quel di Evian-les-Bains con Jeongeun Lee6 che inizia ad amministrare il cospicuo vantaggio costruito con lo straordinario secondo giro da -10. Oggi la golfista sudcoreana si è ...