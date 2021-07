Golf: Jon Rahm di nuovo positivo al Covid-19, niente Olimpiadi di Tokyo per il numero 1 del mondo (Di domenica 25 luglio 2021) Sembrava che per Jon Rahm l’incubo Covid-19 fosse passato settimane fa, e invece non è così. Lo spagnolo, numero 1 del mondo nell’OWGR, salterà le Olimpiadi di Tokyo perché, come riferito dal Comitato Olimpico di Spagna, è ancora una volta positivo. Come specificato dal comunicato, Rahm si è sottoposto a due test anti-Covid nei giorni scorsi, e questi erano risultati negativi. Il terzo, obbligatorio per tutti quelli che devono tornare dal Regno Unito alla Spagna (è il suo caso, avendo partecipato all’Open Championship 2021), ha invece dato ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Sembrava che per Jonl’incubo-19 fosse passato settimane fa, e invece non è così. Lo spagnolo,1 delnell’OWGR, salterà lediperché, come riferito dal Comitato Olimpico di Spagna, è ancora una volta. Come specificato dal comunicato,si è sottoposto a due test anti-nei giorni scorsi, e questi erano risultati negativi. Il terzo, obbligatorio per tutti quelli che devono tornare dal Regno Unito alla Spagna (è il suo caso, avendo partecipato all’Open Championship 2021), ha invece dato ...

