Gli inglesi che non sanno perdere e la marcia commovente di Tokyo (Di domenica 25 luglio 2021) Hanno presentato ricorso col pretesto che la finale era stata viziata da un errore arbitrale e pretendono di rigiocarla Intanto, si vendicano disertando i ristoranti italiani e tutto ciò che è legato al ricordo della sberla che gli abbiamo dato nonostante il loro gioco falloso e violento. Eppure nessuno aveva protestato per il vantaggio che giocavano in casa, pur non essendo più nemmeno europei. Non ci stupirebbero altre meschinità con la complicità dell'establishment. È stata una grande soddisfazione per noi, ma una triste circostanza per il Calcio e per i rapporti umani. E pensare che per secoli li abbiamo creduti superiori. È bastata una partita per rivelare quanto stupido sia stato ...

repubblica : Tornare al lavoro in ufficio? Gli inglesi chiedono 5mila sterline in più - FBiasin : Una settimana fa in questo momento gli inglesi festeggiavano la vittoria di #EURO2020. Poi ha iniziato a piovere. - HuffPostItalia : Euro 2020 brucia ancora. Gli inglesi disertano i ristoranti italiani per ripicca - gvrlcrush : gli inglesi dopo aver perso gli europei - AndNOEuro : RT @Pozzo82: Gli inglesi usano un approccio scientifico x le loro decisioni. Lo hanno fatto in economia ( vedi euro), in politica energetic… -