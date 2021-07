Gli indomabili incendi in Sardegna che arrivano fino nei centri abitati

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 25 luglio 2021) Non si riesce ancora a placare l’o che per tutta la notte hanno messo in ginocchio l’area del Montiferru, nell’Oristanese, in. Un rogo enorme, divampato tra Bonarcado e Santu Lussurgiu, preoccupa ancora i soccorritori e ha costretto – in nottata – 200 cittadini del comune di Cuglieri a sfollare, visto che le fiamme erano ormai arrivate in paese. Sennariolo, altro paesino, è stato completamente evacuato: 155 gli sfollati. Parte degli abitanti sono stati evacuati anche a Sennariolo e Bosa. E proprio a Bosa si è organizzato un centro di accoglienza. A Siamanna invece gli sfollati sono stati accolti nella palestra comunale e nel salone ...