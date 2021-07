Giustizia | Sibilia | ‘Conte lavora a mediazione | no a tifoserie’

Leggi su ildenaro

(Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Giuseppe Conte conosce le posizioni dei gruppi parlamentari e stando per trovare unasulla. Non si tratta della finale degli Europei di calcio, ma di una delicata discussione politica. Sono certo che nessuno sia disposto ad accettare che vi siano sacche d’impunità in Italia: in particolare se si tratta di mafia. Tutti invece riconosciamo la necessità di avere tempi certi per lacome condizione imprescindibile per accelerare gli investimenti nel post-pandemia”. È quanto scrive sui social il sottosegretario all’Interno in quota M5S, Carlo ...