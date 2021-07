**Giustizia: Renzi, ‘Pd scelga Conte o Draghi’** (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 luh. (Adnkronos) – “Oggi Conte avrebbe detto che se non cambia la norma sulla giustizia lui se ne va. Il Pd deve scegliere cosa fare, se inseguire l’irresponsabilità di Conte o scegliere Draghi”. Lo ha detto Matteo Renzi presentando il suo ultimo libro “Controcorrente” a Gallipoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 luh. (Adnkronos) – “Oggiavrebbe detto che se non cambia la norma sulla giustizia lui se ne va. Il Pd deve scegliere cosa fare, se inseguire l’irresponsabilità dio scegliere Draghi”. Lo ha detto Matteopresentando il suo ultimo libro “Controcorrente” a Gallipoli. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

