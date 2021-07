Giustizia, Expleo: “Non è lumaca, dal 2014 definite più cause civili di quelle in essere” (Di domenica 25 luglio 2021) Quante volte abbiamo sentito affermare che la Giustizia nel nostro Paese è lenta o non funziona. Lasciando stare il singolo caso, diversi indicatori statistici degli ultimi anni, in particolare dal 2014 al 2020, a partire dall’entrata in vigore della nuova geografia giudiziaria, sconfessano almeno in parte quel luogo comune. Se è vero che nell’ultimo anno la pandemia ha rallentato anche la macchina giuridica, con una riduzione complessiva del 24% delle definizioni ovvero della conclusione dei processi civili di primo e secondo grado nel 2020 rispetto al 2019, a cui è corrisposta una contemporanea diminuzione del 22% dei contenziosi ... Leggi su italiasera (Di domenica 25 luglio 2021) Quante volte abbiamo sentito affermare che lanel nostro Paese è lenta o non funziona. Lasciando stare il singolo caso, diversi indicatori statistici degli ultimi anni, in particolare dalal 2020, a partire dall’entrata in vigore della nuova geografia giudiziaria, sconfessano almeno in parte quel luogo comune. Se è vero che nell’ultimo anno la pandemia ha rallentato anche la macchina giuridica, con una riduzione complessiva del 24% delle definizioni ovvero della conclusione dei processidi primo e secondo grado nel 2020 rispetto al 2019, a cui è corrisposta una contemporanea diminuzione del 22% dei contenziosi ...

