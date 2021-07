Giuffrida bronzo nel judo | 4^ medaglia per l’Italia

(Di domenica 25 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Odetteha vinto ladial torneo didei Giochi di Tokyo,categoria -52kg. La romana, già argento cinque anni fa a Rio2016, ha sconfitto l’ungherese Reja Pupp. “Spero di aver fatto sognare tanti ragazzi che mi hanno guardato da casa alla tv” ha detto al termine del match. “Ho già fatto una video chiamata a casa alnonno che voleva la, non gli importava il colore, hadetto che la dipinge lui. Per l’oro ci vediamo a Parigi. E’ moltobello, questoha un peso grandissimo perchè viene dopocinque anni di sacrifici e di ...

