Gira nuda nel centro di Milano e nessuno la ferma. Ecco cosa succede (Di domenica 25 luglio 2021) C'è una donna, bionda, magra, di mezza età, completamente nuda e scalza che da qualche giorno Gira nel centro di Milano, da piazza Scala per poi andare verso il Duomo. Fa il suo giro e sparisce, forse ... Leggi su leggo (Di domenica 25 luglio 2021) C'è una donna, bionda, magra, di mezza età, completamentee scalza che da qualche giornoneldi, da piazza Scala per poi andare verso il Duomo. Fa il suo giro e sparisce, forse ...

nelloxisxmine : @lwtrockstah capita ma anche tu che stai lì io quando mia sorella gira nuda mi chiudo in camera perché mi fa paura - Sashka10774 : @salvinimi Sembra che ci sia anche chi gira nudo a Voghera, perché da segnalazioni c’è gente che gira nuda...… - suemeermal : -Non abbiamo sbloccato nemmeno Nelson quindi anche alla prossima live non ci sarà /j -A Tonno fa ridere che la gent… - UrbimanoOrbi : @Tg1Rai @EURO2020 @azzurri @chiellini @LucaVialli @robymancio LOLITE: C'è una cultura del nudo, ognuno mostra quell… - UrbimanoOrbi : @Tg1Rai @istsupsan @s_brusaferro @robersperanza LOLITE: C'è una cultura del nudo, ognuno mostra quello che ha! Gira… -