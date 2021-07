Giornata dei nonni – Pro Vita & Famiglia: Il governo si ricordi di loro (Di domenica 25 luglio 2021) – “Oggi è la prima Giornata Mondiale dei nonni e degli Anziani. In tempi di crisi e di restrizioni per la pandemia, molti anziani sono rimasti per diverso tempo da soli a sopperire alle proprie necessità, loro che per i propri nipoti hanno spesso rappresentato un ammortizzatore sociale in assenza di uno Stato, principale responsabile, che aiuti i genitori e i loro figli ad affrontare gli impegni lavorativi e i doveri domestici” ha dichiarato Toni Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia onlus. “Altresì è risultata indispensabile la solidarietà di questi ... Leggi su romadailynews (Di domenica 25 luglio 2021) – “Oggi è la primaMondiale deie degli Anziani. In tempi di crisi e di restrizioni per la pandemia, molti anziani sono rimasti per diverso tempo da soli a sopperire alle proprie necessità,che per i propri nipoti hanno spesso rappresentato un ammortizzatore sociale in assenza di uno Stato, principale responsabile, che aiuti i genitori e ifigli ad affrontare gli impegni lavorativi e i doveri domestici” ha dichiarato Toni Brandi, presidente di Proonlus. “Altresì è risultata indispensabile la solidarietà di questi ...

