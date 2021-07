Giorgi-Vesnina, Olimpiadi Tokyo: orario, tv, programma, streaming (Di domenica 25 luglio 2021) Camila Giorgi cerca di approdare al terzo turno delle Olimpiadi alla sua prima partecipazione. Dopo che a Londra 2012 c’erano quattro giocatrici davanti a lei e a Rio 2016 era rimasta fuori per dissidi con la FIT legati a questioni di Fed Cup, stavolta c’è il tentativo di dare all’Italia un terzo turno femminile che cinque anni fa fu Sara Errani a raggiungere. Sia Giorgi che Vesnina, in linea teorica, non avrebbero dovuto essere qui: la marchigiana ha sconfitto nettamente l’americana Jennifer Brady, numero 11 del seeding, mentre la russa si è liberata della lettone Jelena Ostapenko in rimonta. Quarta sfida tra le due, con ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Camilacerca di approdare al terzo turno dellealla sua prima partecipazione. Dopo che a Londra 2012 c’erano quattro giocatrici davanti a lei e a Rio 2016 era rimasta fuori per dissidi con la FIT legati a questioni di Fed Cup, stavolta c’è il tentativo di dare all’Italia un terzo turno femminile che cinque anni fa fu Sara Errani a raggiungere. Siache, in linea teorica, non avrebbero dovuto essere qui: la marchigiana ha sconfitto nettamente l’americana Jennifer Brady, numero 11 del seeding, mentre la russa si è liberata della lettone Jelena Ostapenko in rimonta. Quarta sfida tra le due, con ...

