Giorgi-Vesnina in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Olimpiadi Tokyo 2020 (Di lunedì 26 luglio 2021) Camila Giorgi sfiderà Elena Vesnina al secondo turno delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Prosegue il percorso dell’azzurro, protagonista di una splendida vittoria al debutto contro Jennifer Brady. Ovviamente è ancora presto per sognare una medaglia, ma Camila ha lasciato trasparire ottimi segnali e vuole continuare a fare bene. La sua avversaria sarà tutt’altro che agevole. Vesnina ha infatti superato Ostapenko all’esordio e può metterla in difficoltà. Nonostante i precedenti recitino 2-1 in favore della russa, sarà Giorgi a partire favorita, complice il suo buon momento di ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Camilasfiderà Elenaal secondo turno delledi. Prosegue il percorso dell’azzurro, protagonista di una splendida vittoria al debutto contro Jennifer Brady. Ovviamente è ancora presto per sognare una medaglia, ma Camila ha lasciato trasparire ottimi segnali e vuole continuare a fare bene. La sua avversaria sarà tutt’altro che agevole.ha infatti superato Ostapenko all’esordio e può metterla in difficoltà. Nonostante i precedenti recitino 2-1 in favore della russa, saràa partire favorita, complice il suo buon momento di ...

Ultime Notizie dalla rete : Giorgi Vesnina Olimpiadi di Tokyo, il programma di lunedì 26 luglio e gli azzurri in gara: debutto per Federica Pellegrini ...00 " JUDO maschile - 73kg (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi e quarti di finale) - Fabio Basile (4:00 - 11:18) " BOXE maschile 48 - 52kg (primo turno) 4:00 - TENNIS femminile - Vesnina - Giorgi 4:12 "...

Olimpiadi Tokyo, tre italiani in campo ... Fabio Fognini e Lorenzo Sonego tra gli uomini e Camila Giorgi tra le donne. Il ligure e il ... ora dovrà incrociare la racchetta con Elena Vesnina, che è tornata a giocare dopo la gravidanza, è ...

Giorgi-Vesnina, Olimpiadi Tokyo: orario, tv, programma, streaming OA Sport Giorgi-Vesnina in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Olimpiadi Tokyo 2020 Giorgi-Vesnina in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Olimpiadi Tokyo 2020. Tutto quello che c'è da sapere sul match di secondo turno.

Giorgi-Vesnina, Olimpiadi Tokyo: orario, tv, programma, streaming Camila Giorgi cerca di approdare al terzo turno delle Olimpiadi alla sua prima partecipazione. Dopo che a Londra 2012 c'erano quattro giocatrici davanti a lei e a Rio 2016 era rimasta fuori per dissid ...

