Ginnastica, Olimpiadi Tokyo: Vanessa Ferrari in Finale al corpo libero col miglior punteggio! Primo posto davanti a Biles! (Di domenica 25 luglio 2021) Vanessa Ferrari si è qualificata alla Finale al corpo libero delle Olimpiadi di Tokyo 2021. La ginnasta italiana ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo con il miglior punteggio dell’infinito turno di qualificazione andato in scena all’Ariake Gymnastics Centre. La Farfalla di Orzinuovi ha eseguito un esercizio semplicemente strepitoso, ha toccato le corde dell’animo sulle note di “Con te partirò”, ha stoppato perfettamente tutte le diagonali acrobatiche, l’artisticità è ai massimi livelli. Un risultato di lusso per la 30enne, alla quarta ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021)si è qualificata allaaldelledi2021. La ginnasta italiana ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo con ilpunteggio dell’infinito turno di qualificazione andato in scena all’Ariake Gymnastics Centre. La Farfalla di Orzinuovi ha eseguito un esercizio semplicemente strepitoso, ha toccato le corde dell’animo sulle note di “Con te partirò”, ha stoppato perfettamente tutte le diagonali acrobatiche, l’artisticità è ai massimi livelli. Un risultato di lusso per la 30enne, alla quarta ...

