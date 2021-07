Ginnastica artistica | Olimpiadi Tokyo | le qualificate alle Finali femminili Vanessa Ferrari prima! Simone Biles en-plein

(Di domenica 25 luglio 2021) Oggi sono andate in scena le qualificazioni difemminiledi2021. Si è delineato il quadro dellevarieche andranno in scena nelle prossime due settimane: le migliori 8 squadre, le migliori 8 atlete su ogni singolo attrezzo e le migliori 24 generaliste hanno staccato il pass per gli atti conclusivi che assegneranno le medaglie. L’Italia fa festa con la squadra (settima), con(prima al corpo libero), con Alice D’Amato e Martina Maggio (avanti ...

Gare sospese al centro di Ariake per il tributo alla 46enne: applausi dalle ginnaste, dai tecnici e dai giornalisti presenti Le gare di ginnastica artistica delle Olimpiadi di Tokyo 2020 sono state sospese al centro di Ariake per rendere omaggio all'uzbeka Oksana Chusovitina, 46 anni e in gara per l'ottava volta ai Giochi. Applausi ...Il tributo di tutta la ginnastica artistica all'infinita Oksana Chusovitina alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La ginnasta dell'Uzbekistan è stata eliminata al volteggio, ma la sua vittoria era essere ...