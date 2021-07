Giacinti a Mtv | “Rinnovo significa continuità Il progetto del Milan cresce”

Advertising

PianetaMilan : @Giacinti9 a @MilanTV : 'Rinnovo significa continuità. Il progetto del @acmilan cresce' #ACMilan #Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Giacinti Mtv

Pianeta Milan

... Andrea Ranocchia (Inter), Regina Elena Baresi (Inter), Veronica Boquete (Milan), Francesco Caputo (Sassuolo), Kristin Carrer (Juventus), Remo Freuler (Atalanta), Valentina(Milan), Manuela ...... Andrea Ranocchia (Inter), Regina Elena Baresi (Inter), Veronica Boquete (Milan), Francesco Caputo (Sassuolo), Kristin Carrer (Juventus), Remo Freuler (Atalanta), Valentina(Milan), Manuela ..."Per me è un'emozione essere qui. Da milanese vestire questi colori fa sempre un effetto particolare, sono veramente entusiasta del progetto: non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. È un pr ...Il neo acquisto del Milan Femminile Serena Cortesi ha rilasciato un'intervista ai microfoni di MTV. Ecco le sue parole ...