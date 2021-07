GFVIP: ECCO I 14 VIP IN LIZZA PER ENTRARE NELLA CASA. C’È ANCHE CARMEN RUSSO (Di domenica 25 luglio 2021) Lunedì 13 settembre Alfonso Signorini inaugurerà la stagione 2021-22 dell’intrattenimento di Canale 5 con la prima puntata della sesta stagione edizione del Grande Fratello Vip e la sua terza consecutiva come conduttore e capo progetto. Esclusa la partecipazione di Anna Oxa che ha declinato l’invito, ECCO i nomi che circolano. Ainette Stephens, Alex Belli, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi, Manuel Bortuzzo, Andrea CASAlino e Gianmaria Antinolfi. Poi ci sono tra i papabili inquilini della CASA le principesse e sorelle Jessica, Lulu e Charlie, eredi di Haile Selassie, l’ultimo imperatore dell’Etiopia. E ancora un cantante ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 25 luglio 2021) Lunedì 13 settembre Alfonso Signorini inaugurerà la stagione 2021-22 dell’intrattenimento di Canale 5 con la prima puntata della sesta stagione edizione del Grande Fratello Vip e la sua terza consecutiva come conduttore e capo progetto. Esclusa la partecipazione di Anna Oxa che ha declinato l’invito,i nomi che circolano. Ainette Stephens, Alex Belli, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi, Manuel Bortuzzo, Andrealino e Gianmaria Antinolfi. Poi ci sono tra i papabili inquilini dellale principesse e sorelle Jessica, Lulu e Charlie, eredi di Haile Selassie, l’ultimo imperatore dell’Etiopia. E ancora un cantante ...

