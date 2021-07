Gf vip, Rosalinda Cannavò tradita da Andrea Zenga? L’avvistamento inaspettato (Di domenica 25 luglio 2021) Hanno conquistato il pubblico tv avviando la loro love story nella casa del Gf vip 5 e in queste ore, però, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono al centro del gossip per un presunto tradimento del figlio d’arte verso l’attrice. A far gridare all’infedeltà del giovane ci ha pensato un intervento social di una nota blogger, che in rete ha condiviso le immagini di un avvicinamento sospetto che vede Andrea protagonista con un’altra donna, che non è Rosalinda. Un particolare che a molti lascia pensare che, tra gli ex gieffini l’amore, si sia rivelato un fuoco di paglia e in merito, tuttavia, ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 25 luglio 2021) Hanno conquistato il pubblico tv avviando la loro love story nella casa del Gf vip 5 e in queste ore, però,sono al centro del gossip per un presunto tradimento del figlio d’arte verso l’attrice. A far gridare all’infedeltà del giovane ci ha pensato un intervento social di una nota blogger, che in rete ha condiviso le immagini di un avvicinamento sospetto che vedeprotagonista con un’altra donna, che non è. Un particolare che a molti lascia pensare che, tra gli ex gieffini l’amore, si sia rivelato un fuoco di paglia e in merito, tuttavia, ...

