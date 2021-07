GF Vip, che batosta per Alfonso Signorini che incassa un pesante no: “Nessuna trattativa” (Di domenica 25 luglio 2021) Anna Oxa non parteciperà al Grande Fratello Vip 6 Qualche giorno fa Dagospia a pompa magna annunciava una clamorosa indiscrezione sulla sesta edizione del Grande Fratello Vip. In pratica, il portale web di Roberto D’Agostino annunciava una possibile trattativa della produzione con Anna Oxa. Inoltre, sul sito si parlava di un stretto convincimento da parte L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 25 luglio 2021) Anna Oxa non parteciperà al Grande Fratello Vip 6 Qualche giorno fa Dagospia a pompa magna annunciava una clamorosa indiscrezione sulla sesta edizione del Grande Fratello Vip. In pratica, il portale web di Roberto D’Agostino annunciava una possibiledella produzione con Anna Oxa. Inoltre, sul sito si parlava di un stretto convincimento da parte L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Traiano73 : RT @MeridionaleASud: @gabrieligm La scienza sarebbe 4 tv vip che dicono scientificamente che il vaccino e' figo? Abbiate il coraggio di far… - Mania48Mania53 : RT @BarbaraRaval: Lo sapete vero che i VIP non si vaccinano? E nemmeno i politici....lo sapete che a loro non viene richiesto né tampone… - GioStalteri : @asuaimmaginerai ma CHI È il signore attore (nonno) di cui avete mostrato delle clip dei suoi film? In Italia non s… - AlexC_BZ : @FabRavezzani Poi ci sono personaggi VIP o presunti tali che vivono su Twitter e si comportano come un leone da tas… - Seoulmate2018 : RT @ashcoltami: 2021 su Twitter scoprono che i vip per muoversi usano il jet privato e non Ryanair -