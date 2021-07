Germania, l’italiana Comer Industries acquisisce il Walterscheid Powertrain Group (Di domenica 25 luglio 2021) L’azienda per le macchine agricole, l’attrezzatura edile e per la selvicoltura, dell’energia e dell’industria Comer Industries, con sede a Corte Tegge in provincia di Reggio Emilia, ha acquisito il concorrente tedesco Walterscheid Powertrain Group (Wpg), di Lohmar presso Colonia. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, la fusione crea “uno dei più grandi gruppi di ingegneria meccanica per l’agricoltura al mondo, con un fatturato di 792 milioni di euro”. L’amministratore delegato di Comer Industries, Matteo Storchi, ha dichiarato: “Stiamo abbattendo le barriere ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 luglio 2021) L’azienda per le macchine agricole, l’attrezzatura edile e per la selvicoltura, dell’energia e dell’industria, con sede a Corte Tegge in provincia di Reggio Emilia, ha acquisito il concorrente tedesco(Wpg), di Lohmar presso Colonia. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, la fusione crea “uno dei più grandi gruppi di ingegneria meccanica per l’agricoltura al mondo, con un fatturato di 792 milioni di euro”. L’amministratore delegato di, Matteo Storchi, ha dichiarato: “Stiamo abbattendo le barriere ...

