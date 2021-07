Gerini: “Non sono vaccinata, mi spaventa vaccino sperimentale” (Di domenica 25 luglio 2021) Il vaccino anti Covid? “No, non sono vaccinata. Non è che io sia contraria, ma sono molto timorosa. E’ un vaccino d’emergenza, e siccome anche in gravidanza ho avuto dei problemi per quanto riguarda le trombosi, devo stare molto attenta”. A rivelarlo è Claudia Gerini, ospite dell’ultima giornata del Filming Italy Sardegna Festival che si conclude oggi al Forte Village di Santa Margherita di Pula. “Mia figlia diciassettenne l’ha fatto, quindi non è che io sia contraria -dice l’attrice romana- Ma ho tantissimi timori. Bisogna fare tanti esami prima di farsi inoculare una cosa così, perché ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 luglio 2021) Ilanti Covid? “No, non. Non è che io sia contraria, mamolto timorosa. E’ und’emergenza, e siccome anche in gravidanza ho avuto dei problemi per quanto riguarda le trombosi, devo stare molto attenta”. A rivelarlo è Claudia, ospite dell’ultima giornata del Filming Italy Sardegna Festival che si conclude oggi al Forte Village di Santa Margherita di Pula. “Mia figlia diciassettenne l’ha fatto, quindi non è che io sia contraria -dice l’attrice romana- Ma ho tantissimi timori. Bisogna fare tanti esami prima di farsi inoculare una cosa così, perché ...

