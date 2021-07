Francia, oggi nuove manifestazioni “no Green pass”: ieri più di 160mila in piazza (Di domenica 25 luglio 2021) Parigi, 25 lug – Previste per oggi in Francia nuove manifestazioni contro il Green pass obbligatorio e la vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19 per alcune professioni. ieri sono scese in piazza più di 160 mila persone. Tensioni e arresti in alcune città. Francia, a Parigi 11mila in piazza Solo a Parigi circa 11 mila manifestanti si sono riuniti per protestare per le nuove norme di sicurezza: scontri con la polizia sono stati segnalati anche in altre città, come Lione. Per France Televisions alcuni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 25 luglio 2021) Parigi, 25 lug – Previste perincontro ilobbligatorio e la vaccinazione obbligatoria contro il Covid-19 per alcune professioni.sono scese inpiù di 160 mila persone. Tensioni e arresti in alcune città., a Parigi 11mila inSolo a Parigi circa 11 mila manifestanti si sono riuniti per protestare per lenorme di sicurezza: scontri con la polizia sono stati segnalati anche in altre città, come Lione. Per France Televisions alcuni ...

