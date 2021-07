Frana a Chiavenna, resta chiusa la Statale 37 del Maloja. Della Bitta: 'Assenza di nuovi scenari di pericolo' (Di domenica 25 luglio 2021) A seguito delle intese piogge che nella mattinata di oggi, domenica 25 luglio, hanno colpito la ValChiavenna, una colata detritica innescata a circa 1700 metri di quota ha interessato l'alveo del ... Leggi su sondriotoday (Di domenica 25 luglio 2021) A seguito delle intese piogge che nella mattinata di oggi, domenica 25 luglio, hanno colpito la Val, una colata detritica innescata a circa 1700 metri di quota ha interessato l'alveo del ...

Loris74411866 : RT @TgrRaiLombardia: #maltempo in #lombradia. Frana a Chiavenna, esondazione di un torrente blocca la statale 37. Danni segnalati anche nel… - FrankH1234567 : RT @TgrRaiLombardia: #maltempo in #lombradia. Frana a Chiavenna, esondazione di un torrente blocca la statale 37. Danni segnalati anche nel… - LaBregaglia : Fino a nuovo avviso divieto di circolazione per il traffico pesante sulla strada del Maloia, Castasegna – Chiavenna… - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: #maltempo in #lombradia. Frana a Chiavenna, esondazione di un torrente blocca la statale 37. Danni segnalati anche nel… - alcinx : RT @TgrRaiLombardia: #maltempo in #lombradia. Frana a Chiavenna, esondazione di un torrente blocca la statale 37. Danni segnalati anche nel… -