Forza Italia si distanzia da Salvini e Meloni: 'Obbligo vaccinale per il personale scolastico' (Di domenica 25 luglio 2021) C'è da dire che sul Covid si stanno distanziando ogni giorno di più da Meloni e Salvini. Sarà che Forza Italia vuole ritrovare la sua identità. O sarà perché i fan Italiani di Bolsonaro sono ... Leggi su globalist (Di domenica 25 luglio 2021) C'è da dire che sul Covid si stannondo ogni giorno di più da. Sarà chevuole ritrovare la sua identità. O sarà perché i fanni di Bolsonaro sono ...

Advertising

Giorgiolaporta : Decine di migliaia di persone nelle piazze d’Italia per dire #NoGreenPassObbligatorio e per la stampa sono tutti es… - lucianonobili : Partiti col botto! Prima medaglia d’oro per l’Italia a #Tokyo2020. Strepitoso Vito #DellAquila che trionfa nel taek… - Eurosport_IT : Forza Vito, tutta Italia tifa per te ?????? La finale per l'oro nel Taekwondo -58 kg tra Dell'Aquila e Jendoubi parte… - AZambo69 : @fratotolo2 @S_Giacomoni @forza_italia il partito dei falsi...... - carmen_distaso : RT @fattoquotidiano: Forza Italia, Fininvest resta il primo donatore con 100mila euro versati al partito nel 2020 -