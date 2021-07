Forza Italia, Fininvest resta il primo donatore con 100mila euro versati al partito nel 2020 (Di domenica 25 luglio 2021) Forza Italia resta principalmente una questione di famiglia. Berlusconi. Con 100mila euro versati il 3 febbraio 2020 la Finanziaria d’investimento Fininvest, si conferma il principale finanziatore del partito di Arcore. È quanto emerge dall’ultimo bilancio, dove si legge che tra le contribuzioni erogate in denaro pervenute dalle persone giuridiche il primo è l’obolo versato dalla holding della famiglia Berlusconi. Il Biscione aveva sborsato la stessa somma nel precedente rendiconto e ha staccato un altro assegno sempre di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021)principalmente una questione di famiglia. Berlusconi. Conil 3 febbraiola Finanziaria d’investimento, si conferma il principale finanziatore deldi Arcore. È quanto emerge dall’ultimo bilancio, dove si legge che tra le contribuzioni erogate in denaro pervenute dalle persone giuridiche ilè l’obolo versato dalla holding della famiglia Berlusconi. Il Biscione aveva sborsato la stessa somma nel precedente rendiconto e ha staccato un altro assegno sempre di ...

