Formazioni ufficiali Roma-Debreceni | amichevole precampionato 2021

Le Formazioni ufficiali di Roma-Debreceni, match amichevole del precampionato 2021 dei giallorossi. I ragazzi di Mourinho affrontano questa squadra ungherese allo stadio Stirpe di Frosinone. Un impegno in campo neutro per i capitolini, che si trasferiscono di pochi km a sud per sfidare i magiari e mettere ulteriori minuti sulle gambe. Appuntamento alle ore 19 di domenica 25 luglio, queste le scelte dei due tecnici. Roma: Rui Patricio, Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Tripi, Bove, Darboe, Perez, Pellegrini, Zalewski, Mayoral. Debreceni: Kosicky, ...

