Focolaio Covid a Stromboli: 14 persone positive, 7 sono turisti provenienti da Milano (Di domenica 25 luglio 2021) Il virus si diffonde anche alle Eolie: a Stromboli in centinaia di stanno sottoponendo al tampone a seguito della scoperta di un Focolaio Covid con 17 casi positivi accertati Le Eolie si trovano a dover fronteggiare un Focolaio di contagi Covid, rilevato a Stromboli. Sarebbero almeno 14 le persone risultate positive e la metà sarebbero L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 25 luglio 2021) Il virus si diffonde anche alle Eolie: ain centinaia di stanno sottoponendo al tampone a seguito della scoperta di uncon 17 casi positivi accertati Le Eolie si trovano a dover fronteggiare undi contagi, rilevato a. Sarebbero almeno 14 lerisultatee la metà sarebbero L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Adnkronos : #Covid, l'allarme di Fauci: 'Ora il focolaio è tra i non vaccinati'. - repubblica : ?? Eolie, doppio focolaio Covid a Stromboli e Salina: locali chiusi, camerieri contagiati, turisti in quarantena. Al… - Corriere : Il pub strapieno per le notti azzurre diventa il focolaio più grande d’Italia: 97 positivi - iosonoFabry : ...e la Vespucci torna mestamente a casa con un bel focolaio Covid a bordo. - ascochita : RT @AngiKappa: #Covid_19 Non bastava il focolaio a #Pantelleria con oltre 50 contagiati dopo una bella festa privata, ora anche le #Eolie c… -