Flavio Briatore, sfuriata contro il Governo: cosa ha detto (Di domenica 25 luglio 2021) Flavio Briatore, il famoso imprenditore fa una sfuriata contro il Governo e le decisioni degli ultimi giorni: cosa ha detto. Flavio Briatore contro il Governo (via social)Il noto imprenditore Flavio Briatore ha detto la sua sul Green Pass, l'uomo si è mostrato davvero arrabbiato per la scelta del Governo di tenere chiuse le discoteche. Con l'approvazione dell'ultimo decreto infatti i locali notturni resteranno chiusi e l'imprenditore non ...

