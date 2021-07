Fiorentina | Vlahovic | «Dobbiamo entrare in campionato preparatissimi»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 luglio 2021) Dusanha parlato dopo l’amichevole vinta contro la Polisportiva Foligno: ecco le dichiarazioni dell’attaccante Dusanha parlato ai canali delladopo la vittoria in amichevole contro la Polisportiva Foligno. «È sempre un grande piacere giocare le partite, vorrei fare i complimenti ai nostri avversari: gli faccio un grande in bocca al lupo per la loro stagione. Penso che oggi l’importante non sia stato il risultato, bensì che nessuno abbia finito la partita infortunato,continuare a lavorare dedizione tutti i giorni.in ...