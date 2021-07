Fiorentina, Vlahovic: “Dobbiamo continuare a lavorare duramente” (Di domenica 25 luglio 2021) “Di questa partita Dobbiamo lasciare da parte il risultato e i numeri. Nessuno ha finito la gara subendo infortuni e questa è la cosa più importante. Per il resto, siamo nella fase di preparazione, Dobbiamo continuare a lavorare duro ogni giorno e arrivare all’inizio del campionato il più pronti possibile“. A parlare è l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, autore oggi di ben sette reti nel test amichevole vinto dai viola, per 11-0, contro i dilettanti della Polisportiva C4 Foligno andata in scena a Moena, in Val di Fassa, sede del ritiro del team toscano. Si tratta del secondo test ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) “Di questa partitalasciare da parte il risultato e i numeri. Nessuno ha finito la gara subendo infortuni e questa è la cosa più importante. Per il resto, siamo nella fase di preparazione,duro ogni giorno e arrivare all’inizio del campionato il più pronti possibile“. A parlare è l’attaccante dellaDusan, autore oggi di ben sette reti nel test amichevole vinto dai viola, per 11-0, contro i dilettanti della Polisportiva C4 Foligno andata in scena a Moena, in Val di Fassa, sede del ritiro del team toscano. Si tratta del secondo test ...

Advertising

AnsaToscana : Amichevoli: la Fiorentina vince 11-0, Vlahovic ne fa 7. Contro i dilettanti del C4 Foligno si scatena la punta viol… - sportface2016 : #Fiorentina, le parole di #Vlahovic: 'Dobbiamo continuare a lavorare duramente' - giornaleradiofm : Approfondimenti: Amichevoli: la Fiorentina vince 11-0, Vlahovic ne fa 7: (ANSA) - FIRENZE, 25 LUG - Vittoria per 11… - glooit : Amichevoli: la Fiorentina vince 11-0, Vlahovic ne fa 7 leggi su Gloo - SDSport2 : In ottica #Fantacalcio, il mattatore inaspettato della scorsa stagione Dusan #Vlahovic si dimostra in grande spolve… -