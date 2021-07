Fiorentina, 11-0 alla Polisportiva Foligno: sette gol di Vlahovic (Di domenica 25 luglio 2021) La Fiorentina ha battuto la Polisportiva C4 Foligno in amichevole per 11-0: sette reti siglate dal bomber Dusan Vlahovic La Fiorentina ha battuto la Polisportiva C4 Foligno in amichevole per 11-0. sette reti siglate dal bomber Dusan Vlahovic, a cui si aggiungono quelle di José Callejon, Alfred Duncan, Giacomo Bonaventura e un autogol. Segnali positivi per il tecnico Vincenzo Italiano, che avrà l’arduo compito di risollevare le sorti di una squadra che, per gran parte della scorsa stagione, ha visto da vicino i ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Laha battuto laC4in amichevole per 11-0:reti siglate dal bomber DusanLaha battuto laC4in amichevole per 11-0.reti siglate dal bomber Dusan, a cui si aggiungono quelle di José Callejon, Alfred Duncan, Giacomo Bonaventura e un autogol. Segnali positivi per il tecnico Vincenzo Italiano, che avrà l’arduo compito di risollevare le sorti di una squadra che, per gran parte della scorsa stagione, ha visto da vicino i ...

